Schianto in moto durante il sorpasso: morto Massimiliano Gaiani

Sorpasso fatale. Tragico incidente stradale domenica pomeriggio a Peschiera Borromeo, nel Milanese, dove il 59enne Massimo Gaiani è morto dopo essersi schiantato con la sua moto contro un'auto, una Lancia Ypsilon guidata da una 24enne milanese.

Il dramma si è consumato poco dopo le 18 in via Di Vittorio. Stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri, Gaiani - celibe, impiegato, che avrebbe compiuto 60 anni il 1 novembre - stava viaggiando a bordo della sua Honda Africa Twin e avrebbe cercato di superare a destra la macchina. La vettura, però, avrebbe svoltato e a quel punto la moto avrebbe impattato contro il veicolo finendo poi contro un muro a bordo strada.

Soccorso dai medici del 118, il 59enne è stato trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso del Policlinico, dove poco dopo i dottori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso a causa delle lesioni riportate nell'incidente. I rilievi sono stati effettuati dai militari della stazione di Peschiera: a loro spetterà il compito di ricostruire con precisioni le cause dello schianto e accertare le eventuali responsabilità.