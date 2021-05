Automobilista si schianta contro un muro: morto sul colpo. L'incidente in piazza Maggi

Non c'era niente da fare: quando i medici sono arrivati in piazza Gian Antonio Maggi, all'ingresso di Milano dopo l'uscita dell'Autostrada A7, l'automobilista era morto. Troppo devastante l'impatto contro un muretto, tanto che l'uomo, un 43enne, è rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto finché non è stato liberato dai vigili del fuoco.

A riferire l'incidente mortale, avvenuto alle 4.30 di lunedì, è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto è intervenuta con ambulanza e automedica. Le due squadre di personale sanitario non hanno potuto fare nient'altro che constatare la morte dell'uomo.

La dinamica del violento schianto è affidata alla polizia locale. L'auto del 43enne, che viaggiava da solo, arrivava dall'Autostrada A7 e avrebbe fatto tutto in autonomia, senza coinvolgere altre vetture. Il traffico è rimasto rallentato per permettere i rilievi: in piazza Maggi incrociano viale Famagosta, viale Spezia, via Giovanni Schiavone e, appunto, l'Autostrada A7.