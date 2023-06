Piergiovanni, morto in un tragico schianto in auto mentre andava al lavoro

Stava andando al lavoro. Ma al lavoro non c'è mai arrivato. Piergiovanni Finazzi, 48 anni, è morto domenica mattina in un tragico incidente stradale avvenuto sulla Provinciale Francesca a Spirano, nella Bergamasca.

La sua auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata frontalmente contro un'altra vettura, con a bordo un 23enne. La tragedia, che si è consumata alle 6.30, è avvenuta a meno di un chilometro da casa del 48enne, che era diretto all'Unes di Trezzano Rosa, nel Milanese, dove lavorava.

Sulla dinamica dell'incidente sono al lavoro i carabinieri, per capire quale delle due vetture abbia invaso la corsia opposta. L'impatto è stato devastante, tanto che per liberare Piergiovanni dalle lamiere della sua macchina sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Grande sportivo, appassionato di montagna e di corsa, il 48enne ha partecipato negli anni a decine di competizioni, spesso insieme a sua moglie, come testimoniano le tante foto sul suo profilo Instagram. Finazzi lascia due figli.