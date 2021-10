Incidente mortale in via Ripamonti: caccia al camion pirata bianco

È ancora caccia al camion pirata che all'alba di mercoledì 27 ottobre, in via Ripamonti, ha provocato la morte di S.V., un uomo italiano di 56 anni, originario del Ragusano, che stava guidando lo scooter del figlio, un Sh 300. Dopo l'incidente il conducente del mezzo - un veicolo bianco - si è allontanato senza prestare soccorso alla vittima.

In base a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, che stanno indagando sul caso anche visionando le immagini delle telecamere della zona, il sinistro è avvenuto all'incrocio con via Lorenzin per una mancata precedenza da parte del camion nei confronti dello scooterista, il quale proprio per evitare l'impatto sarebbe scivolato e caduto.

Al contrario di quanto inizialmente ipotizzato, quindi, tra il motorino e il camion bianco non vi sarebbe stato alcun impatto. Il conducente del mezzo pesante, in ogni caso, dopo aver provocato la caduta - risultata fatale - del 56enne, è scappato senza sincerarsi delle sue condizioni né tantomeno attendere i soccorsi. Sul posto erano poi arrivate ambulanza e automedica del 118 ma per l'uomo, purtroppo, non c'era più nulla da fare.