Weekend tragico sulle strade: 29enne muore dopo incidente

Nella notte tra sabato e domenica è morto L. G., il 29enne rimasto coinvolto in un grave incidente sabato sera a Parabiago (Milano). Il ragazzo, residente a Busto Garolfo (Milano), è rimasto vittima di un gravissimo schianto in viale Lombardia, all’altezza della rotatoria che incrocia via Po.

Sul posto dello scontro sono intervenute due automediche, i carabinieri di Parabiago, tre ambulanze, la polizia locale e una squadra dei vigili del fuoco volontari di Inveruno. Per cause da accertare si sono scontrate due auto: una Seat era guidata dal 29enne. Era stato portato d'urgenza all'ospedale di Legnano, dov'è morto poco dopo l'arrivo. Oltre la vittima, ci sono stati altri due feriti gravi, portati al San Carlo (una in codice rosso).

Domenica mattina c'è stato un altro incidente mortale. A perdere la vita è stato un ciclista di Sesto San Giovanni (Milano). L'uomo, Davide Zani, aveva 49 anni ed è stato investito da un'auto probabilmente per colpa di una grossa buca sull'asfalto.