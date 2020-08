Travolto all'uscita dalla discoteca da un'auto pirata, muore a 15 anni

Nonostante le cure dei sanitari, non ce l'ha fatta. Un ragazzo di 15 anni, residente a San Martino Siccomario (Pavia), è morto infatti poche ore fa al reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia dove era ricoverato dalla notte tra sabato 15 e domenica 16 agosto, dopo essere stato travolto da un'auto all'uscita di una discoteca nel pavese, la "Caramelle summer disco", tra Sairano e Cava Manaro (Pavia).

Secondo quanto è emerso dalle prime ricostruzioni, il 15enne era in sella a un motorino insieme a un amico di 19 anni. L'auto condotta da un giovane di 27 anni, per cause da accertare, li ha travolti. I due sono stati lasciati a terra sanguinanti.

L'automobilista pirata, invece di fermarsi a prestare soccorso ai due feriti, ha proseguito per la sua strada. Poi un ripensamento tardivo: si è fermato più tardi a Sannazzaro de 'Burgundi (Pavia), in Lomellina, alla caserma dei carabinieri ed ha raccontato quanto era successo.

I soccorritori hanno in un primo momento mantenuto in vita il 15enne, ma non è bastato. Ferito anche l'amico 19enne.