Grave incidente per un motociclista di 22 anni a Milano: morto

Alle primissime luci dell'alba di sabato, per cause ancora da capire, ha perso il controllo della moto che guidava ed è caduto. Dopo l'incidente, il motociclista, un ragazzo italiano di 22 anni, è stato trovato a terra privo di coscienza, in via Maffeo Bagarotti, all'altezza del civico 44, in zona Baggio a Milano. Trasportato al pronto soccorso d'urgenza, è morto nel corso della mattinata.

La polizia locale è intervenuta insieme al 118 per fare i rilievi e soccorrere il giovane. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza hanno inviato due equipaggi con automedica e ambulanza. Il 22enne, fanno sapere adesso dalla centrale operativa, ha riportato diversi traumi: cranico, toracico, addominale e al bacino. I medici lo hanno trasportato all'ospedale Niguarda dove poi è deceduto.

Dai primissimi rilievi, pare abbastanza certo che abbia fatto tutto da solo. Sul posto si sono soffermati a lungo anche gli agenti della polizia locale per fare i rilievi. Gli stessi 'ghisa', poco prima, sono stati impegnati nei rilievi di un incidente nel quale un pirata della strada ha travolto due ragazzi di 16 e 18 anni.