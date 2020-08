Incidente a San Giuliano, perde il controllo della moto e si schianta: morto un uomo

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, l'hanno trovato sotto la sua stessa moto, immobile, già in arresto cardiocircolatorio. E per lui non c'è stato nulla da fare. Mattinata di sangue quella di mercoledì a San Giuliano Milanese, teatro di un incidente costato la vita a un uomo di 62 anni.

Il dramma si è consumato alle 7 in via dei Platani, nella frazione di Pedriano. Stando a quanto finora appreso, il 62enne avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto rovinosamente sull'asfalto, restando incastrato sotto la motocicletta. All'arrivo dei sanitari del 118, giunti con un'ambulanza e un elicottero da Bergamo, il cuore del 62enne già non batteva più: il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.

I carabinieri della compagnia di San Donato e la polizia locale di San Giuliano hanno effettuato tutti i rilievi del caso e stando ai primi accertamenti non sembra ci siano altri mezzi coinvolti. Resta da capire se l'uomo, che presentava anche abrasioni e fratture a entrambi gli arti inferiori, abbia avuto un malore prima dello schianto - questa la "pista" più probabile - o se l'arresto cardiaco sia avvenuto proprio a causa dell'incidente.