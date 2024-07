Incidente a San Giuliano, schianto tra furgone e moto: morto ragazzo di 23 anni

Lo scontro col furgone. Il volo sull'asfalto. L'intervento dei medici, purtroppo inutile. Tragico incidente stradale venerdì mattina a San Giuliano Milanese, dove un ragazzo di 23 anni è morto in uno schianto in moto.

Il dramma si è consumato alle 7.30 sulla provinciale 164, all'altezza di Cascina Rancate. Lì, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo su cui viaggiava il giovane si è scontrato con un furgone Fiat Doblò guidato da una donna di 36 anni. L'impatto è stato devastante e per il 23enne non c'è stato nulla da fare: i soccorritori, arrivati sul posto con un'ambulanza e un elicottero, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La conducente del furgone è invece stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di San Donato, con ferite lievi.

I rilievi del caso sono affidati alla polizia locale, ora al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Dopo lo schianto, la moto è rimasta sull'asfalto distrutta mentre il furgone è finito fuori dalla carreggiata fermandosi a pochi metri dai campi agricoli che si trovano a bordo strada.