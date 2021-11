Uomo morto in incidente a Milano, ferita 15enne che viaggiava con lui

Un uomo di 49 anni è morto dopo un grave incidente stradale in via Antonio Cechov, zona Uruguay a Milano. La vittima, secondo le prime indicazioni del 118, è andata subito in arresto cardiaco. Il personale sanitario, arrivato intorno alle 17 sul luogo, lo ha trasportato all'ospedale San Carlo con manovre rianimatorie in corso ma l'ufficialità del decesso è arrivata poco dopo l'arrivo in ospedale.

L'uomo, V. A., era alla guida di uno scooter quando - per cause ancora da capire - si è scontrato con un'auto all'incrocio tra via Cechov e via Adolfo Omodeo. Ferita in modo grave, e sotto choc, anche una ragazzina di 15 anni che viaggiava come passeggera sullo scooter: ha riportato un trauma cranico e ferite a braccia e gambe. La minore non è in pericolo di vita ed è stata trasportata d'urgenza al Niguarda.

L'Azienda regionale emergenza urgenza, intervenuta con due ambulanze e due automediche, ha confermato che non ci sono altri feriti. Il conducente dell'auto è rimasto illeso. Per capire la dinamica dello scontro, la polizia locale ha inviato in Cechov diverse pattuglie. I "ghisa" hanno gestito il traffico per permettere ai soccorsi di operare in sicurezza e poi hanno fatto i rilievi. L'incrocio in questione, di fronte ai Giardini pubblici Vieira de Mello, è regolato da semafori: per cui sarà necessario stabilire se uno dei due veicoli coinvolti non ha rispettato il segnale.