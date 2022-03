Va a pesca con gli amici e si schianta in auto: morto un 48enne

La giornata spensierata con gli amici, come accadeva spesso. Poi, sulla strada del ritorno, il dramma. Tragico incidente stradale lunedì sera tra Senna Lodigiana e Somaglia, in località Guzzafame, dove un uomo di 48 anni - Stan Viorel, romeno residente in zona Rogoredo a Milano - è morto dopo essersi schiantato con la sua macchina.

Stando a quanto finora appreso, l'uomo sarebbe uscito fuori strada in una curva con la sua Punto, che si è ribaltata sul greto del Po. Nel "volo", il guidatore sarebbe stato sbalzato fuori dalla vettura e sarebbe poi stato schiacciato dalla stessa auto. Soccorso dal 118 e trasporto d'urgenza al San Matteo di Pavia, nella notte di martedì il 48enne è stato dichiarato morto, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita.

Sotto choc gli amici che lunedì pomeriggio avevano raggiunto insieme a Stan il Basso Lodigiano per una battuta di pesca, quasi un appuntamento fisso per la comitiva. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Codogno, cui spetterà adesso il compito di ricostruire le cause e la dinamica del tragico incidente. Al momento sembra comunque che il 48enne abbia fatto tutto da solo e che non ci siano altri veicoli coinvolti.