Incidente sulla tangenziale ovest a Buccinasco (Milano), muore travolto da un Tir

Un uomo di 67 anni è morto dopo essere stato travolto da un tir. L'incidente è avvenuto verso le 21 di giovedì 6 maggio sulla Tangenziale Ovest, all'altezza di Buccinasco (Milano). Sul posto sono accorsi 118 e Polstrada.

La vittima si trovava nel parco della cittadina da dove ha scavalcato il guardrail dell'autostrada. Nel frattempo il mezzo pesante che viaggiava in direzione Bologna-Varese, guidato da un 60enne italiano, è sopraggiunto nella prima corsia investendo mortalmente il 67enne, anche lui di nazionalità italiana.

Vani i soccorsi: l'uomo è deceduto immerdiatamente. Illeso, anche se sotto choc, il conducente del camion. Ad affettuare i rilievi per accertare la dinamica del sinistro gli agenti della Polstrada. Al momento l'ipotesi è che possa essersi trattato di un gesto volontario.

Dove e come chiedere aiuto

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (tutti i giorni dalle 18 alle 21). In alternativa puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.