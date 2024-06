Fa un incidente, forse dopo un malore: uomo morto in ospedale

È morto all'ospedale San Gerardo di Monza l'uomo di 67 anni, rimasto coinvolto mercoledì pomeriggio in un grave incidente ad Agrate Brianza. Un tamponamento lungo via Lecco, alle 17.15.

A scontrarsi sono state due auto che procedevano nella stessa direzione: il veicolo con il 67enne al volante, forse per un malore improvviso del conducente, è finito contro un'auto ferma in coda che lo precedeva. Violento l'impatto: sul posto in seguito alla chiamata di soccorso sono intervenuti i sanitari del 118 in codice rosso con due ambulanze e un'automedica. L'uomo, residente a Carugate (Milano), è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza dove purtroppo, poco dopo, è deceduto.

Nell'incidente, racconta MonzaToday, è rimasto coinvolto anche un quarantottenne, il conducente dell'altro veicolo, che però non ha riportato gravi lesioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.