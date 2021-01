Incidente mortale tra Cassano d'Adda e Inzago (Milano): morto uomo di 50 anni

Un uomo di 50 anni, T.C., è morto domenica mattina, intorno alle 7.45, dopo un violento ribaltamento.

Secondo quanto riferito dal 118, il guidatore, a bordo di una Polo Blu, ha perso il controllo della propria autovettura e si è cappottato più volte rimanendo esanime all'interno dell'abitacolo.

Subito altri automobilisti hanno avvertito i soccorsi, giunti sul posto con ambulanza e automedica. Nonostante la rapidità d'arrivo dei sanitari, per il 50enne non c'e' stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati.

L'incidente è avvenuto tra Cassano d'Adda e Inzago (Milano), sulla Padana Superiore ExSS11 poche centinaia di metri dopo la rotonda. Non è ancora chiaro cosa possa aver provocato il sinistro, se una distrazione, un colpo di sonno o un malore. I carabinieri della Compagnia di Cassano, dopo aver messo in sicurezza l'area, stanno effettuando i rilievi. Non risulterebbero altri veicoli coinvolti o altri feriti.