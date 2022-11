Uomo di 32 anni muore travolto da un'auto: l'incidente

È morto dopo l'arrivo in ospedale l'uomo di 32 anni che nella serata di mercoledì era stato travolto da un'auto lungo la via Emilia, all'altezza di Melegnano (Milano). L'incidente aveva bloccato il traffico lungo l'arteria, attorno alle 18.

Il 32enne, di origine romena, stava attraversando la strada a piedi quando è stato investito da un'auto guidata da un 53enne italiano, sotto choc dopo lo scontro. Il ferito è stato soccorso dal personale sanitario dell'Azienda regionale emergenza urgenza ma le sue condizioni erano disperate. Sul posto dalla centrale operativa hanno inviato due equipaggi su automedica e ambulanza in codice rosso. Il 32enne è morto dopo l'arrivo in ospedale.

Per fare i rilievi e gestire il traffico sulla via sono arrivati gli agenti della polizia locale di Melegnano. Stando alle prime informazioni la vittima non si trovava sulle strisce pedonali.