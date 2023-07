"Non li ho proprio visti": parla l'uomo che ha travolto e ucciso Valentino

"Non li ho proprio visti purtroppo". Si è difeso così, in lacrime e spiegando di essere "distrutto", Bogdan Pasca, il 32enne romeno arrestato lunedì sera per omicidio stradale perché accusato di aver travolto con il suo Ford Transit il 15enne Valentino Colia - morto sul colpo - e la sua amica Ambra L., 16 anni compiuti mercoledì e ricoverata in condizioni gravissime al Niguarda di Milano.

Il dramma si era consumato in via Kennedy a Garbagnate Milanese, dove i due giovani stavano attraversando la strada sulla stessa bicicletta, seguiti da altri due amici, anche loro in bici. Nelle scorse ore l'investitore - che era senza patente e con un tasso alcolico doppio rispetto al consentito - è stato sentito dal Gip Lidia Castellucci, alla presenza del suo avvocato Daniela Silvestre.

"C'era un parapetto che mi copriva la visuale, ho provato a rianimare il ragazzo, ma non ce l'ho fatta", la sua versione. Il 32enne - che era già stato fermato tre volte alla guida senza patente - ha raccontato che quella sera stava rientrando nella sua abitazione entro le 23 - era in affidamento ai servizi sociali - da "una festa" a casa della ex moglie e dei figli. Secondo la sua versione, stava viaggiando a circa 70-80 chilometri orari all'altezza di un cavalcavia, ma poco prima di avvicinarsi alle strisce avrebbe rallentato un po'. Proprio sulle strisce, però, è avvenuto l'impatto.

Il 32enne ha anche riferito di avere una patente romena "valida" per la guida anche in Italia, che era stata sospesa anche se questa sospensione, a suo dire, era stata bloccata. Sul punto, probabilmente, saranno necessari ulteriori accertamenti. In più da quanto si è saputo, è stato ascoltato, nelle indagini dei carabinieri e del pm Mauro Clerici, uno dei due ragazzi che erano su un'altra bici poco dietro Valentino e Ambra. Il testimone ha raccontato di aver visto il Ford Transit travolgere i ragazzi mentre stavano per completare l'attraversamento delle strisce. La decisione sulla convalida dell'arresto e sulla misura che sarà disposta per il 32enne è attesa per giovedì. La procura ha chiesto che Pasca resti in carcere.