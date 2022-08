Incidente a Vermezzo, auto contro una cabina in cemento: uomo muore sul colpo

Ferragosto di sangue a Vermezzo con Zelo, nel Milanese, teatro di un incidente costato la vita a un uomo. Il dramma, stando alle prime informazioni finora apprese, è avvenuto poco prima delle 15.30 in via Ravello.

Lì, per cause ancora in corso di accertamento, la macchina della vittima - ancora non identificata - è finita contro una cabina elettrica in cemento, una struttura molto alta che si trova al lato della carreggiata. Nonostante l'immediato intervento degli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, per l'automobilista non c'è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, per estrarre l'uomo dalle lamiere della veicolo.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Secondo quanto riferito dai pompieri, l'uomo era da solo a bordo della vettura e nello schianto non sarebbe rimasta coinvolta nessun'altra auto.