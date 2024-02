Uomo sulla carrozzina elettrica travolto da un Suv a Milano: morto

Ha lottato per cinque giorni in un letto d'ospedale. Lunedì mattina, dopo che nella notte il quadro clinico si era aggravato, si è arreso. Un uomo di 82 anni è morto nelle scorse al San Carlo dove era finito il giorno di San Valentino, quando era stato investito da un Suv in via Bagarotti, in zona Baggio.

Quella mattina, stando a quanto finora appreso, l'82enne - che viaggiava a bordo di una carrozzina elettrica per alcuni problemi di deambulazione - era stato centrato da una macchina all'altezza del distributore di benzina Q8. Non è chiaro se il guidatore svoltando a destra non si fosse accorto dell'anziano o se la vittima fosse scesa dal marciapiedi proprio in quell'istante, dettagli su cui stanno facendo ancora i dovuti accertamenti gli agenti della polizia locale.

Inizialmente le condizioni dell'uomo non erano apparse particolarmente gravi, ma con il passare delle ore e dei giorni la situazione è peggiorata, fino a che i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L'82enne è il secondo morto sulle strade a inizio anno. La tragica serie si era aperta la notte del 10 gennaio scorso, quando il 37enne Ivano Calzighetti era morto dopo essere stato investito da una macchina mentre pedalava a bordo della sua bici elettrica in viale Umbria.