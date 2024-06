Moto travolta da un'auto all'incrocio: morto un uomo

I medici si sono dovuti arrendere dopo oltre 48 ore di speranze. È morto l'uomo di 51 anni che era rimasto gravemente in un terribile schianto in moto avvenuto venerdì scorso in via Padova. La tragedia si era consumata verso le 8.50 all'incrocio con via Privata della Valle.

Il 51enne, a bordo di una Yamaha Mt707, era stato travolto da una utilitaria bianca guidata da una donna di 24 anni. Sbalzato dopo l'impatto, il motociclista era stato trasportato in condizioni critiche al Niguarda, dove nelle scorse ore i dottori ne hanno dichiarato il decesso a causa delle lesioni interne e delle fratture agli arti superiori e al bacino.

I rilievi del caso erano stati effettuati dagli agenti della polizia locale. Proprio ai ghisa ora il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Stando a quanto finora verificato, alla base dello schianto ci sarebbe una mancata precedenza. La moto procedeva verso la periferia, mentre la vettura girava da via Privata della Valle. Al momento della svolta, sarebbe stato il veicolo a non dare la precedenza.