Milano, incidente in viale Brianza: uomo travolto da un'auto mentre attraversa, morto

Mattinata di sangue quella di martedì a Milano, dove un uomo di 81 anni - G.T., italiano - è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. Teatro del dramma, avvenuto pochi minuti dopo le 10, è stato l'incrocio tra via Venini e viale Brianza, in zona stazione centrale.

Stando a quanto finora appreso, il pedone e la macchina - una Lanca Ypsilon - stavano percorrendo entrambi il viale in direzione Loreto e si sarebbero fermati al semaforo. L'81enne - che non aveva documenti con sé - avrebbe poi iniziato ad attraversare e sarebbe stato centrato dall'automobilista che, svoltando a destra col semaforo verde, non si sarebbe accorto dell'anziano. L'impatto è stato devastante, con l'uomo che è rimasto incastrato sotto il veicolo, tanto che per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

L'81enne è stato soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118: i sanitari lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio e lo hanno trasferito alla clinica Città Studi con le manovre di rianimazione in corso. Poco meno di un'ora dopo, però, le speranze si sono spente e i medici non hanno potuto far altro che certificare il decesso dell'anziano.

I rilievi per ricostruire la dinamica della tragedia sono stati svolti dalla polizia locale, che ha a lungo ascoltato il guidatore della macchina, un anziano di 76 anni. Il conducente, che si è subito fermato e ha allertato i soccorsi, risulta indagato a piede libero per il reato di omicidio stradale.