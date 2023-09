Incidente a Milano: ragazzo investito e ucciso da un'auto pirata

Travolto e ucciso dall'auto poi fuggita. Un ragazzo di 28 anni, un giovane italiano del 95, è morto nella notte tra sabato e domenica a Milano dopo essere stato investito da un automobilista che è scappato. Il dramma si è consumato alle 4 in viale Jenner.

Stando alle prime informazioni finora apprese, il 28enne è stato centrato all'altezza del civico 4, a pochi metri dalle strisce pedonali e dall'incrocio con piazzale Maciachini. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda in arresto cardiocircolatorio con le manovre per rianimarlo in corso. Poco dopo l'arrivo in ospedale, però, i dottori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, sono ora sulle tracce del pirata della strada. L'unica certezza al momento filtrata è che il 28enne è stato travolto da una macchina. Una mano utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona.