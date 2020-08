Tragedia sulla provinciale: 15enne travolto e ucciso in bici da pick-up "pirata"

Tragedia sulle strade venerdì sera: un ragazzo di 15 anni è stato travolto da un pick-up "pirata" ed è rimasto ucciso sul colpo, come hanno accertato i soccorritori del 118 arrivati sul posto, avvertiti da due passanti. E' successo il 29 agosto intorno alle 22.30 sulla provinciale 235 nel Pavese.

Il caso è passato ai carabinieri della compagnia di Pavia che hanno effettato i rilievi del caso e hanno esaminato le telecamere di sorveglianza, individuando il responsabile: un uomo di 51 anni di Gerenzago che nel frattempo era scomparso dalla circolazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il "pirata", prima che i carabinieri lo trovassero, alle 9 di mattina di domenica 30 agosto si è presentato di sua spontanea volontà agli uffici dei carabinieri di Villanterio per ammettere le sue responsabilità e confermare di essere stato alla guida del veicolo che aveva investito il ragazzo. I militari lo hanno indagato per omicidio stradale e gli hanno fatto eseguire gli accertamenti sanitari per verificare le sue condizioni quand'era alla guida del pick-up.