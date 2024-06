Incidente frontale tra un'auto e un furgone: un morto

Grave incidente nel pomeriggio di mercoledì a Zanica, nella Bergamasca. Un uomo ha perso la vita e un altro è rimasto gravemente ferito in seguito a uno scontro frontale tra un'auto e un furgone avvenuto poco prima delle 15 sulla strada statale 42.

Ad avere la peggio è stato il conducente dell'auto, 46 anni, per il quale non c'è stato nulla da fare. Il conducente del furgone, un cinquantenne, ha riportato traumi al torace, a una gamba e a un braccio ed è stato trasportato dai sanitari del 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo.

Nello scontro è rimasto coinvolto anche un terzo veicolo, condotto da una donna di 43 anni che non ha riportato particolari traumi. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.