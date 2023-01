Tragico schianto a Cinisello Balsamo: 29enne morto investito da un'auto

E' tragico il bilancio di un incidente stradale occorso a Cinisello Balsamo (hinterland nord di Milano) nella serata di giovedì 12 gennaio. Intorno alle nove e mezza un'auto ha investito un ragazzo di 29 anni in via Gorki, vicino all'incrocio con via Fucini e all'ospedale Bassini. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un'ambulanza ed un'automedica.

Purtroppo il 29enne non ce l'ha fatta. Secondo la ricostruzione, stava attraversando sulle striscie pedonali. L'urto con l'auto lo ha fatto sbalzare di qualche metro. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'automobilista, un 20enne, si è fermato a prestare soccorso ed è stato poi accompagnato al Bassini in codice verde, in preda allo shock. E' intervenuta in via Gorki anche la polizia locale.