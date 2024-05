Scontro frontale tra camion e furgone, morto un uomo

Tragedia nell'Alto Milanese: un uomo di 42 anni è morto sul colpo in seguito a un incidente stradale mortale avvenuto giovedì mattina intorno alle undici e mezza. Lo schianto, tra un furgone e un camioncino, si è verificato lungo la strada provinciale 109 tra Busto Garolfo e Parabiago.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di Legnano, intervenuti sul posto, l'autista del furgone ha perso improvvisamente il controllo durante una curva, finendo nella corsia opposta della provinciale, dove in quel momento stava transitando un camioncino. L'impatto (frontale) non ha lasciato scampo al conducente del furgone, morto sul colpo.

Il conducente del camioncino, invece, è stato estratto dai vigili del fuoco e preso in carico dal personale sanitario del 118, arrivato sul posto con un'ambulanza, un'automedica e l'elicottero. L'uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso. Coinvolta nell'incidente anche una terza vettura, fortunatamente senza gravi conseguenze. In loco anche le polizie locali di Busto Garolfo e Parabiago, impegnate nei rilievi dell'incidente, anche per stabilirne le cause.