Si schianta con la moto da enduro: morto in ospedale il ragazzo di 16 anni

Non ce l'ha fatta il ragazzo di sedici anni di Cermenate (Como), Leonardo Gessega, rimasto vittima di un incidente stradale con la moto da enduro del padre, una Honda Cfr 250, nel tardo pomeriggio di sabato a Lazzate (Mb). Il giovanissimo è deceduto lunedì mattina all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trovava ricoverato.

L'incidente era avvenuto alle sette di sabato pomeriggio nell'area dell'ex campo base del cantiere della Pedemontana. Si era scontrato contro un new jersey vicino alla cancellata dell'autostrada e aveva riportato un violento trauma cranico. Era stato trasportato in elicottero al Niguarda. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Seveso, intervenuti sul posto, il ragazzo si sarebbe lanciato giù dalla sella all'ultimo momento per evitare l'impatto con la barriera di cemento.

Secondo quanto risultato, il giovane non aveva la patente per guidare il mezzo.