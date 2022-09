Tragedia a Nizza: un'auto lo investe, morto 24enne

Tragedia a Nizza per un ragazzo lombardo di 24 anni: alle tre di notte tra venerdì 2 e sabato 3 settembre, il giovane, Marco Pozzati, studente di Vigevano, è stato investito da un'auto sulla Promenade des Anglais, la passeggiata che costeggia la celebre Baia degli Angeli nella città francese. Quando sono arrivati i soccorsi, il ragazzo era in arresto cardiaco. I sanitari lo hanno trasportato all'ospedale, dove è stato ricoverato in terapia intensiva, ma non ce l'ha fatta ed è morto dopo alcune ore.

Sotto shock i due a bordo dell'auto che ha travolto Pozzati, che si sono fermati e hanno prestato i soccorsi. Il 24enne era iscritto alla facoltà di filosofia dell'università di Pavia, era attore ed era stato presidente di un'associazione ("Arte il faro"). Tra l'altro, durante il lockdown dovuto al covid, aveva organizzato a Vigevano una mostra diffusa con disegni e quadri.