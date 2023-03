Travolge motociclista con l'auto e fugge dopo l'incidente: caccia al "pirata"

Dopo l'incidente è fuggito come se niente fosse. A Milano è caccia al "pirata" della strada che durante la notte di giovedì, dopo l'1 e mezza, è scappato dopo aver travolto un motociclista in piazza Greco.

Per fortuna il centauro, soccorso in codice giallo dal personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, non è in pericolo di vita. L'uomo, un 43enne, è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli in codice giallo.

Le ricerche dell'auto "pirata" sono affidate agli agenti della polizia locale di Milano. I 'ghisa' passeranno a setaccio le telecamere della zona.