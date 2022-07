Schianto tra due moto e un'auto: 25enne intubato

Un 25enne in prognosi riservata dopo essere rimasto coinvolto in un incidente. Lo schianto intorno alle 2 della notte tra venerdì 22 e sabato 23 luglio all'incrocio tra via Savona e via Carlo Troya. Ad essere coinvolte due moto e un'auto, una Vespa, una Honda e una Seat Arona.

Sul posto due ambulanze e un'automedica del 118 e la polizia locale di Milano. Il 25enne è quello che ha avuto la peggio nell'impatto: trovato incosciente e soccorso, è stato intubato e trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano dove è ricoverato in prognosi riservata.

Ad essere portati in ospedale anche l'altro motociclista, 24 anni, e l'automobilista, 46 anni, entrambi andati all'ospedale Humanitas di Rozzano in codice giallo. Al momento la dinamica del sinistro, al vaglio della locale, non è ancora chiara: gli agenti stanno verificando la presenza di telecamere nella zona per poter ripercorrere con esattezza quanto accaduto.