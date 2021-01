Incidente a Milano, schianto auto moto dopo un semaforo ignorato: due feriti, uno è grave

Il semaforo rosso "bruciato". L'impatto, violentissimo, e il successivo scontro contro altri due mezzi. Quindi, l'intervento dei soccorritori e la corsa in ospedale. Grave incidente stradale sabato sera a Milano, teatro di uno schianto che ha coinvolto una motocicletta, un'auto e altre due macchine che erano parcheggiate.

L'incidente è avvenuto alle 22.40 all'incrocio tra viale Brianza e via Soperga, a due passi dalla stazione centrale. Stando a quanto finora ricostruito - ma il lavoro della polizia locale non è ancora terminato - uno dei due mezzi arrivava proprio dalla stazione e procedeva verso via Oxilia, mentre l'altro giungeva da Loreto in direzione viale Lunigiana. All'incrocio, che è regolato da un semaforo, si è verificato l'impatto.

Ad avere la peggio è stato un 33enne, un cittadino italiano di origini cinesi. L'uomo, che era alla guida di una motocicletta Yamaha 500, è stato sbalzato dalla sella ed è volato sull'asfalto, mentre la moto ha terminato la propria corsa contro una Land Rover e una Volvo che erano a bordo strada. Soccorso dagli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica del 118, il centauro è finito al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso: ha riportato ferite serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. In ospedale, in codice giallo al Niguarda, anche un 22enne, che sembra fosse a bordo dell'auto che si è schiantata con la moto, una Fiat Panda.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della Locale, ora al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. La certezza, stando a quanto appreso, è che uno dei mezzi sia passato con il semaforo rosso, ma resta da chiarire quale. Una mano potrebbe arrivare dalle telecamere installate proprio sui semafori.