Si sente male dopo aver investito un ciclista: grave un ragazzo

Lo schianto, poi il malore. Un ragazzo di 20 anni è stato ricoverato in gravi condizioni lunedì sera a Milano dopo un incidente che ha coinvolto la sua moto e un ciclista. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 19 all'angolo tra via Broni e via Quaranta, al Vigentino.

Stando alle prime informazioni apprese, il 20enne si sarebbe schiantato con un ciclista - che ha riportato ferite lievi - e avrebbe poi accusato un malessere. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, il giovane è stato trasportato al pronto soccorso del San Paolo in codice rosso. Le sue condizioni sono delicate e il primo passo sarà capire cosa gli ha provocato il malore e se sia strettamente collegato all'incidente.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale. Ai ghisa spetterà ora il compito di ricostruire la dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità.