Incidente a Bresso, "vola" dalla moto dopo lo schianto: uomo in coma

Lo scontro con l'auto, l'impatto sull'asfalto, tremendo, e la disperata corsa in ospedale. Gravissimo incidente stradale domenica sera a Bresso, nel Milanese, teatro di uno schianto tra un'auto e una moto avvenuto poco dopo le 22.15 in viale Achille Grandi, a due passi dall'Aero club.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 50 anni, un cittadino italiano che si trovava a bordo del mezzo a due ruote. Sbalzato sulla carreggiata dopo il "contatto" con una macchina, il 50enne ha riportato traumi gravissimi alla testa. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, il motociclista all'arrivo dei medici non era cosciente: è stato intubato e trasportato al pronto soccorso del Niguarda in coma. Le sue condizioni sono delicatissime, la prognosi è riservata ed è in pericolo di vita.

Dalle primissime ricostruzioni filtrate - ma gli accertamenti sono ancora in corso -, sembra che sia stata proprio la motocicletta a tamponare l'auto che la precedeva. In viale Grandi sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, cui spetterà adesso il compito di ricostruire con precisione le cause dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità.