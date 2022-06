Schianto tra auto e moto: muore ragazzo di 23 anni

Drammatico 2 giugno sulle strade lombarde. Giovedì un ragazzo di 23 anni, Roberto Catena, un giovane residente a Milano, ha perso la vita in un tragico schianto avvenuto nell'Oltrepò pavese, a Broni.

L'incidente, stando alle prime informazioni finora apprese, è avvenuto poco prima delle 15 sulla provinciale 202 e ha coinvolto la Kavasaki del 23enne e una Mini nera. Nonostante l'immediato intervento dei soccorritori - arrivati con tre ambulanze e un elisoccorso - per il motociclista non c'è stato nulla da fare ed è morto praticamente sul colpo. Feriti, ma in maniera lieve, anche un 23enne, un 26enne, un 69enne e una 61enne.

La tragedia si è consumata davanti agli occhi di due amici della vittima, che avevano fatto una gita in moto insieme a lui. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della Polstrada di Pavia, cui spetterà ora il compito di ricostruire con precisione le cause e la dinamica dell'incidente. All'origine dello schianto ci sarebbe una mancata precedenza in una svolta.