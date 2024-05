Incidente nel Milanese, cade dalla moto e vola per 15 metri: è grave

Prima la caduta. Poi il volo a 15 metri di distanza. Grave incidente nel primo pomeriggio di lunedì 13 maggio, a Busto Garolfo. Un uomo di 60 anni è caduto rovinosamente sull'asfalto mentre viaggiava a bordo della sua moto.

Tutto è avvenuto intorno alle 14.10, in via Udine nei pressi del civico 2. Secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, il motociclista avrebbe perso il controllo della sua due ruote. Non ci sarebbero, quindi, altri mezzi coinvolti. Nella caduta l'uomo è stato sbalzato a 15 metri della sua moto.

Le condizioni del 60enne sono apparse subito gravi. Gli operatori del 118 sono giunti sul posto con un'ambulanza e un'auto medica trasportando la vittima in codice rosso all'ospedale di Legnano. L'uomo ha riportato un trauma cranico e diverse lesioni al volto e al torace. Sul luogo dell'incidente anche la polizia stradale a cui spetta il compito di effettuare i rilievi del caso.