Schianto sulla provinciale: grave motociclista

Un uomo di 44 anni portato via in elicottero, in codice rosso, dopo una caduta in moto. Il grave incidente è avvenuto intorno alle 18.20 di mercoledì 31 maggio sulla strada provinciale 103, all'altezza di Pozzuolo Martesana (Milano).

Sul posto sono intervenuti elisoccorso, due ambulanze del 118 e forze dell'ordine. A causa dei traumi riportati nell'impatto, il motociclista è stato elitrasportato all'ospedale San Gerardo di Monza. Al momento dell'arrivo dei soccorritori era cosciente.

In base a una prima ricostruzione, sembra che nel sinistro non siano coinvolti altri veicoli: il 44enne sarebbe caduto da solo, per cause ancora da accertare. Sempre mercoledì pomeriggio, un altro motociclista era rimasto gravemente ferito dopo uno schianto contro un'auto in via Filzi a Milano, zona stazione centrale.