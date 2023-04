Tremendo schianto in moto: uomo rianimato da un cardiologo di passaggio, ma è in fin di vita

Tragico incidente mercoledì pomeriggio sull'autostrada A4. Poco prima delle 13.30, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di 52 anni si è schiantato mentre percorreva in moto il tratto compreso tra l'uscita di Cormano e lo svincolo di Certosa.

Il primo a soccorrere il 52enne è stato un cardiologo di passaggio, che ha assistito all'incidente e ha immediatamente praticato il massaggio cardiaco al 52enne, che era già in arresto cardiocircolatorio. La vittima è poi stata trasportata al Niguarda in codice rosso, con le manovre rianimatorie ancora in corso. Le sue condizioni vengono giudicate critiche ed è in pericolo di vita.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della Polstrada, cui spetterà il compito di ricostruire l'accaduto e accertare le cause dell'incidente. Da chiarire anche se nello schianto siano rimasti coinvolti altri veicoli, anche se per il momento sembra che l'uomo abbia perso il controllo del mezzo da solo. Pesantissime le ripercussioni sul traffico: Autostrade per l'Italia segna "11 km di coda tra Monza e il bivio per la A8", con il "traffico che defluisce sulla corsia di sorpasso".

In mattinata, poco prima delle 9, un altro gravissimo incidente è avvenuto sulla Sp159, nel territorio di Mediglia, dove una moto e un'auto si sono scontrate tra loro. Ad avere la peggio è stato il 39enne che era sul mezzo a due ruote. L'uomo è finito al Niguarda in codice rosso con ferite alla testa e al volto e un serissimo trauma cranico: anche lui è in pericolo di vita.