Milanese cade dalla moto sulla pista di cross, è grave

Stava effettuando qualche giro d'allenamento con la sua moto da cross, un'Honda 250, al crossodromo Zmx Park di Credera Rubbiano (Cremona), quando è caduto in uscita da un salto. La vittima è un uomo milanese di 38 anni. È successo domenica mattina verso le dieci e mezza.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e un medico inviato dall'Ospedale Maggiore di Crema. L'uomo presentava una sospetta frattura a una gamba e traumi alla schiena: proprio per i timori legati alla possibile lesione della schiena, è stato richiesto anche l'intervento di un elicottero, con il quale il 38enne è stato trasferito al San Matteo di Pavia, in codice giallo. I carabinieri si sono recati a loro volta al crossodromo per i rilievi.