Un motociclista grave dopo incidente sulla statale nel Milanese

Un uomo di 56 anni portato via in codice rosso dopo un incidente in moto. L'accaduto nella mattinata di giovedì 27 maggio, verso le 11, sulla strada statale 35, all'altezza di Cusano Milanino.

Sul posto sono intevernuti elisoccorso, due ambulanze e un'automedica. A causa dei gravi traumi riportati nello schianto il 56enne, un italiano, è stato trasportato, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano, dove al momento si trova in prognosi riservata.

Sul posto per effettuare i rilievi di legge utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro gli agenti della Polstrada. In base a una prima ipotesi, sembra che il motociclista si sia schiantato da solo, senza venire toccato da altri veicoli, forse dopo aver perso il controllo del mezzo.