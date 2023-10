Ennesimo incidente a Milano, auto fa inversione e travolge moto: grave una donna

Ancora sangue sulle strade di Milano. Lunedì sera un grave incidente stradale si è verificato in via delle Forze Armate, all'altezza del civico 173. Lì, per cause ancora in corso di accertamento, una donna in moto è stata centrata da una macchina che, stando ai primi accertamenti, pare stesse facendo inversione.

La motociclista - una 42enne che era in sella a una Yamaha - è stata sbalzata sull'asfalto e ha fatto un volo di alcuni metri. Soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, la vittima è stata accompagnata in condizioni delicate al pronto soccorso del San Carlo.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale. Secondo le prime ricostruzioni, pare che la vettura fosse parcheggiata a bordo strada e che abbia cercato di fare una inversione a U, senza accorgersi dell'arrivo della 42enne.

Proprio lunedì è morto, dopo due giorni di agonia, il 62enne El Ghazouani Zeroual El Idrissi, l'uomo che era stato investito da una Harley Davidson sabato pomeriggio in viale Jenner. Poche ore prima, in mattinata, un 82enne è invece stato travolto da un furgone mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Palmanova: l'anziano si trova in ospedale in coma farmacologico.