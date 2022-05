Motociclista si schianta contro un furgone: dopo l'incidente arriva l'elisoccorso

Un motociclista di 43 anni è rimasto ferito in modo gravissimo dopo un incidente stradale contro un furgone, in viale Alcide De Gasperi a Mazzo di Rho (Milano). Le condizioni dell'uomo, secondo le primissime informazioni, sono molto delicate. È rimasto incastrato sotto il furgone fino all'arrivo dei primi soccorritori.

La richiesta di aiuto al 118 è di poco prima delle 11 di venerdì. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha immediatamente inviato due equipaggi su ambulanza e automedica. Il personale presente ha poi allertato anche l'elisoccorso, in codice rosso.

Oltre ai medici e agli infermieri, in via De Gasperi sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Rho, guidati dal comandante Antonino Frisone. Stando alle prime info il motociclista percorreva la strada in direzione carcere di Bollate.

A quanto pare il 43enne era in fase di accelerazione quando si è scontrato con il furgone, guidato da un corriere, che dal controviale svoltava a sinistra, verso la carreggiata centrale del viale. Disagi anche per il traffico perché la strada è stata chiusa per permettere ai soccorritori di lavorare.