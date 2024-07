Incidente tra moto a Milano: motociclista si frattura le costole

Due motociclisti si sono scontrati nel pomeriggio di martedì, attorno alle 16.30, in via Bisceglie a Milano. Ad avere la peggio nell'incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è stato un motociclista di 51 anni. L'uomo ha riportato la frattura di diverse costole.

A riferire l'accaduto è l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) che sul posto è intervenuta con automedica e ambulanza. I due equipaggi hanno poi trasferito il ferito in ospedale in codice rosso ma sveglio. Illeso il secondo motociclista, un altro cinquantunenne.

Per fare i rilievi e gestire il traffico, in via Bisceglie, altezza via Ciconi, sono arrivati gli agenti della polizia locale. La dinamica è ancora in corso di accertamento.