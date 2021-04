Un uomo gravissimo dopo incidente in moto a Segrate (Milano)

Un uomo portato via in elicottero in codice rosso e una donna trasportata in ambulanza in codice giallo. Questo il pesante bilancio dell'incidente motociclistico avvenuto nel pomeriggio di giovedì 8 aprile in via San Bovio a Segrate, hinterland est di Milano.

Sul posto sono accorsi auto medica, due ambulanze, elisoccorso e polizia locale di Segrate. In base a una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso improvvisamente il controllo della moto andandosi a schiantare senza urtare altri veicoli.

Dopo essere stati stabilizzati i due feriti, un 55enne e una 59enne che si trovavano entrambi in sella alla moto, sono stati portati in ospedale. L'uomo, in condizioni molto delicate a causa dei diversi traumi riportati nell'impatto, è stato elitrasportato all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova in prognosi riservata. La donna, meno grave, è stata portata in ambulanza all'Ospedale san Raffaele di Milano.

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, che non ha coinvolto altri mezzi oltre alla motocicletta dei due feriti, sono affidati agli agenti della polizia locale di Milano.