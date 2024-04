La moto prende fuoco dopo lo schianto: uomo gravissimo

Lo schianto, la moto che va a fuoco e la corsa in ospedale. Incidente stradale sabato sera a Busnago, in Brianza, dove un uomo di 30 anni è rimasto ferito in maniera gravissima dopo essere finito con la sua moto contro un guardrail in via Italia.

Il 30enne, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo all'altezza di una rotatoria e ha impattato contro le lamiere, con la motocicletta che ha poi immediatamente preso fuoco. Soccorso dai pompieri e dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, l'uomo è stato trasferito in condizioni critiche al pronto soccorso del Niguarda di Milano.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri, cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica del tragico incidente. Stando alle prime verifiche, nello schianto non sarebbe rimasto coinvolto nessun altro mezzo.