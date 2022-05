Moto finisce sotto il furgone: feriti due ragazzi, grave un 17enne

Grave incidente sabato mattina a Legnano, nel Milanese. Pochi minuti prima delle 6, per cause ancora da accertare, una moto con due ragazzi a bordo - un 17enne e una 17enne - si è schiantata contro un furgone all'incrocio tra viale Cadorna e via Tessa.

Dopo lo scontro, i due giovani - che viaggiavano su una 125 - sono stati sbalzati sull'asfalto, mentre la motocicletta si è incastrata sotto le ruote del mezzo pesante. Ad avere la peggio è stato il 17enne, che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano. Nello stesso pronto soccorso anche la ragazza, ma in codice giallo. I due sono in condizioni delicate, ma comunque non dovrebbero essere in pericolo di vita.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti del commissariato di Legnano. A loro spetterà il compito di ricostruire le cause dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.