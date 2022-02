Incidente a Milano, scooterista contro parabrezza 'vola' per 5 metri

Si è schiantato contro un'auto finendo sul parabrezza ed è stato sbalzato per cinque metri prima di ricadere al suolo. Ferito un motocilista di 31 anni dopo un incidente avvenuto verso le 2.30 della notte tra venerdì 4 e sabato 5 febbraio in via Melchiorre Gioia. Sul posto 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale di Milano.

Nel violento schianto, il 31enne, un cittadino italiano, si è rotto polso e una gamba, oltre a rimanere ferito alla testa. Dopo avergli prestato le prime cure, i soccorritori l'hanno trasportato, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano. Al momento dell'arrivo delle ambulanze, il giovane era sveglio e non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Illeso, invece, l'automobilista, un 25enne egiziano. Sul posto gli agenti della locale per i rilievi che occorreranno ad accertare dinamica del sinistro e relative responsabilità. In base a una prima ricostruzione, è stato chiarito che uno dei due mezzi, un Piaggio Liberty e una Suzuki Swift, è passato con il rosso. Prima dello scontro, lo scooter stava arrivando da piazza della Repubblica percorrendo viale della Liberazione, mentre l'auto, giunta dalla stazione di Garibaldi, aveva preso viale Sturzo stava svoltando a sinistra in Melchiorre Gioia.