Motociclista si schianta contro un palo, grave in ospedale

Brutto incidente stradale, domenica mattina, per un motociclista di 32 anni ad Assago, nell'hinterland sud di Milano. E' successo verso le undici e mezza in via Valleambrosia, la provinciale dei Giovi, tra Milano e la Tangenziale Ovest.

Secondo le informazioni diffuse da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), l'uomo è finito contro un palo per cause da chiarire. Sul posto i sanitari del 118 con un'ambulanza (ed è stato allertato anche l'elisoccorso da Como). Il 32enne, in arresto cardiaco, è stato rianimato in ambulanza e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'Humanitas. Sul posto, per i rilievi, anche i carabinieri della compagnia di Corsico.

Pochi minuti dopo, sempre lungo la provinciale dei Giovi ma più a sud, a Binasco, un 60enne in bicicletta ha perso il controllo ed è caduto. Anche lui ha avuto bisogno del soccorso in ospedale, in codice rosso, a Pavia.