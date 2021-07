Incidente a Milano, grave motociclista 30enne

Lo schianto in via Berdardino Verro, zona Vigentino, verso le 18. Coinvolta anche una ragazza che si trovava a piedi

Un motociclista 30enne portato via in codice rosso e una ragazza 25enne lievemente ferita. È questo il risultato dell'incidente avvenuto in via Bernardino Verro, zona Vigentino, nel pomeriggio di martedì 20 luglio, poco dopo le 18, quando sul posto sono intervenute due ambulanze e un'auto medica del 118, oltre alla polizia locale di Milano.

In base a una prima ricostruzione, sembrerebbe che la moto abbia investito la giovane, che si trovava a piedi, anche se non è ancora chiaro il motivo. A subire le conseguenze più gravi dello schianto è stato il conducente della moto, il quale a causa di pesanti traumi al volto e alla testa e di una frattura alla clavicola, è stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano.

La 25enne, che al momento dell'impatto si trovava a piedi, nonostante uno sbalzo di un paio di metri ha riportato soltanto una contusione e un'abrasione alla gamba, venendo portata in verde al Fatebenefratelli. Il motociclista - riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza - al momento dell'arrivo dei soccorsi era cosciente, seppur in stato confusionale.

I rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro sono affidati agli agenti della locale. Sempre nella giornata di martedì un altro incidente motociclistico, avvenuto verso le 13 a Trezzo sull'Adda, aveva coinvolto un 47enne, il quale, dopo essere caduto e aver strisciato per una ventina di metri sull'asfalto, era stato portato all'ospedale in gravi condizioni.