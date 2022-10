Motociclista cade con la moto: molto grave

Un 38enne ferito gravemente dopo una caduta con la moto. L'incidente nella mattinata di venerdì 28 ottobre, intorno alle 10.30 in via XXV Aprile a Peschiera Borromeo, hinterland est di Milano.

Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza ed elisoccorso, e polizia locale della cittadina. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano per i diversi traumi riportati nell'impatto.

Al momento dell'arrivo dei soccorsi, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, l'uomo non era cosciente. In base a una primissima ricostruzione, sembra che lo schianto sia avvenuto in modo autonomo, per cause ancora in via di accertamento, senza coinvolgere altre persone.