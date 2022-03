Incidente, schianto auto-moto: 25enne in coma

Un ragazzo di 25 anni in coma dopo l'mpatto tra la sua moto e un'auto. Grave incidente nel pomeriggio di lunedì 7 marzo, verso le 15, sulla strada statale 336, in direzione dell'autostrada A4, all'altezza del tratto tra Mesero (Milano) e Magenta (Milano).

Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza ed elisoccorso, e polizia stradale di Magenta. A causa dei pensanti traumi riportati a cranio, spalla e braccio, il 25enne, che per il violento urto con l'auto è stato sbalzato dalla moto, è stato elitrasportato, intubato e in coma, all'ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso.

Soccorsa per un lieve trauma al bacino e portata in verde all'ospedale di Magenta, invece, la conducente dell'auto, una donna di 45 anni. Gli accertamenti per fare luce su dinamica e responsabilità del sinistro sono affidati agli agenti della Polstrada. A oltre un'ora dall'incidente nella zona si registrano ancora code e rallentamenti.