Incidente a San Donato (Milano), schianto auto-moto: un ferito grave

Un uomo di 60 anni portato via in elicottero in codice rosso dopo essersi schiantato con la moto contro un'auto. Incidente in via Europa a San Donato Milanese, hinterland sud della città, nel pomeriggio di giovedì 21 ottobre, verso le 15.

Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza ed elisoccorso, e polizia locale di San Donato. A causa dei pesanti traumi al volto e al cranio riportati nell'impatto, il 60enne è stato elitrasportato all'ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso.

Al momento dell'arrivo dei soccorsi - riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza - l'uomo era cosciente. Gli agenti della locale stanno effettuando sul posto i rilievi di legge necessari a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.